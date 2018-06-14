親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

水煮香蕉恐怖？烹飪師：賴揆沒錯 這是古老飲食智慧

專訪／重披戰袍參選 蘇貞昌：不願看到新北市被比下去

世足小組賽第一輪就強碰 西葡「雙牙戰」帥哥盤點

2018-06-14 12:05udn STYLE 記者吳曉涵

葡萄牙Andre Silva。
葡萄牙Andre Silva。
分享

相關新聞

女人都該有一件黑色小禮服 唐嫣最美黑天鵝、梅根優雅到不行

2018-06-13 13:35

閨密是最強「時尚配件」 小松菜奈的混血姊妹淘超可愛

2018-06-12 14:15

凱特王妃母子三人小跑步超歡樂 脫離皇室光環不忘曬品味

2018-06-11 10:59

Bella Hadid沿路笑不停 奇特搭配「雨刷+泳衣」網友說NG

2018-06-10 13:49

Raquel／鮮肉CEO和他的RIMOWA 時尚老牌聯名出新生命

2018-06-09 16:37

許瑋甯的海灘照俏皮又性感 怎麼拍都有女神光

2018-06-09 12:08

郭雪芙從「泡芙臉」變回尖下巴 怎麼喝是關鍵

2018-06-08 14:04

潤娥&太妍根本最強女神組合 機場時尚不同功力一樣高

2018-06-07 14:12

Kate Spade設計師殞落 創造的經典凱特王妃也愛

2018-06-06 14:15

熱戀中小情侶無誤！喬治庫隆尼騎車載阿拉瑪汀兜風閃爆

2018-06-05 13:08

Ella陳嘉樺一登場就是最搶眼導師 私底下裝扮毫無年齡差

2018-06-04 10:49

席琳娜新髮型好驚又超適合她 新歌被調侃：在講小賈斯汀？

2018-06-04 10:47

IG總是沒有人按讚嗎？10個Hashtags讓你成為小網紅

2018-06-03 13:00

最養眼的比賽來囉！2018值得關注的世足賽帥哥

2018-06-02 13:59

顏值飆升又修飾臉型 13款齊耳短髮來襲！

2018-06-02 11:02

具惠善害羞牽手安宰賢 宛如戀愛少女

2018-06-01 11:21

小威廉絲真奢華 戴12萬的迴紋針耳環比法網

2018-05-31 12:50

西班牙王后蕾蒂希亞好會 時尚腦跟凱特王妃有得比

2018-05-30 12:24

除了木村拓哉女兒 日本時尚圈還有這些亮眼星二代

2018-05-29 16:19

凱特王妃悠閒遛小孩 穿不到兩千塊ZARA洋裝

2018-05-29 11:21

泰勒絲穿火辣星空裝開唱超給力！大腿胖根本不是重點

2018-05-28 12:56

謝金燕霸氣主演《五個姊姊》 誰敢說第二句話

2018-05-28 12:55

張鈞甯怎麼零小腹？狂推這招消除小腹超有感

2018-05-26 11:47

貝嫂嚴格教小孩「自己要努力」 爆料6歲小哈潑有交際手腕

2018-05-25 10:57

昆凌終於露臉《摩天大樓》最新預告 變反派女殺手

2018-05-24 17:20

和奚夢瑤為維秘同台比美 何穗平常愛搭配私服果然有差

2018-05-24 12:05

慧喬姐姐愛心應援 「長腿律師」朴炯植穿拖鞋道謝藏不住型味

2018-05-23 13:17

珍貴舊照出籠！梅根馬可從小美到大

2018-05-23 10:45

關穎家中有小三 4歲女兒一身名牌更超會「撩爸」

2018-05-22 11:40

梅根晚宴禮服走時髦風 黛安娜王妃超大顆藍色戒指完美加分

2018-05-21 10:49
看更多

熱門文章

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

暴雨何時下？ 連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

全台戒備！西南氣流趕路中 暴雨主力就在南方這坨

2018-06-13 14:59

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

受不了小7歲丈夫每晚求歡 妻擬訂「外遇協議書」

2018-06-13 12:49

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

2018-06-14 10:39

當季水果健康吃 過量無助營養

2018-06-13 12:59

姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

2018-06-13 15:10

首例！ 網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

月入300K交不到女朋友 因為他從事殯葬業？

2018-06-13 22:09

專家：低壓明進入東部海面 台南以南東半部有明顯雨勢

2018-06-13 23:05

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

預測端午豪雨來 氣象局：靠超級電腦

2018-06-13 16:51

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

暑假一起來飛高高！全台必玩3大熱氣球嘉年華

2018-06-13 17:22

政府逢「管」必卡 學者：嗑完珍奶要洗乾淨才不會「卡管」

2018-06-14 09:09

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

今年首波梅雨報到 全台將連下7天雨

2018-06-13 13:23

貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22

健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top