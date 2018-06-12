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iPhone SE2傳6月15日蘋果官網開賣 售價1.7萬元

閨密是最強「時尚配件」 小松菜奈的混血姊妹淘超可愛

2018-06-12 14:15udn STYLE 記者鄧舜之

日本時尚圈當紅名模小松菜奈，有個非常要好的女模閨密Emma，彼此經常在Insta...
日本時尚圈當紅名模小松菜奈，有個非常要好的女模閨密Emma，彼此經常在Instagram上曬友情。
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