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大陸不收造成鳳梨價格崩盤？台南產地農民這麼說

Raquel／鮮肉CEO和他的RIMOWA 時尚老牌聯名出新生命

2018-06-09 16:37udn STYLE Raquel

Alexandre Arnault是LVMH集團CEO兼主席Bernard Ar...
Alexandre Arnault是LVMH集團CEO兼主席Bernard Arnault五個孩子中的老三，主修數位和創新，即使在時尚環境中長大，他卻認為自己骨子裡是個科技宅。
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