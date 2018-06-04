親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

藍綠都在騙？高雄大社工業區的降編謊言

席琳娜新髮型好驚又超適合她 新歌被調侃：在講小賈斯汀？

2018-06-04 10:47udn STYLE 記者陳于婷

圖／擷自instagram
圖／擷自instagram
分享

相關新聞

Ella陳嘉樺一登場就是最搶眼導師 私底下裝扮毫無年齡差

2018-06-04 10:49

IG總是沒有人按讚嗎？10個Hashtags讓你成為小網紅

2018-06-03 13:00

最養眼的比賽來囉！2018值得關注的世足賽帥哥

2018-06-02 13:59

顏值飆升又修飾臉型 13款齊耳短髮來襲！

2018-06-02 11:02

具惠善害羞牽手安宰賢 宛如戀愛少女

2018-06-01 11:21

小威廉絲真奢華 戴12萬的迴紋針耳環比法網

2018-05-31 12:50

西班牙王后蕾蒂希亞好會 時尚腦跟凱特王妃有得比

2018-05-30 12:24

除了木村拓哉女兒 日本時尚圈還有這些亮眼星二代

2018-05-29 16:19

凱特王妃悠閒遛小孩 穿不到兩千塊ZARA洋裝

2018-05-29 11:21

泰勒絲穿火辣星空裝開唱超給力！大腿胖根本不是重點

2018-05-28 12:56

謝金燕霸氣主演《五個姊姊》 誰敢說第二句話

2018-05-28 12:55

張鈞甯怎麼零小腹？狂推這招消除小腹超有感

2018-05-26 11:47

貝嫂嚴格教小孩「自己要努力」 爆料6歲小哈潑有交際手腕

2018-05-25 10:57

昆凌終於露臉《摩天大樓》最新預告 變反派女殺手

2018-05-24 17:20

和奚夢瑤為維秘同台比美 何穗平常愛搭配私服果然有差

2018-05-24 12:05

慧喬姐姐愛心應援 「長腿律師」朴炯植穿拖鞋道謝藏不住型味

2018-05-23 13:17

珍貴舊照出籠！梅根馬可從小美到大

2018-05-23 10:45

關穎家中有小三 4歲女兒一身名牌更超會「撩爸」

2018-05-22 11:40

梅根晚宴禮服走時髦風 黛安娜王妃超大顆藍色戒指完美加分

2018-05-21 10:49

就是愛叫賈斯汀的人？席琳娜新對象傳是他

2018-05-19 14:05

不用飛韓國就有！UNIQLO找來超可愛KAKAO FRIENDS聯名

2018-05-18 11:16

哈利、梅根婚禮倒數！先來盤點其他超美的皇室婚紗

2018-05-17 14:20

《花邊教主》Queen B回歸新劇！浪漫金髮變個人超驚豔

2018-05-16 15:43

學張鈞甯４大夏日造型換妳 讓人心跳漏一拍

2018-05-15 14:00

亞洲維秘天使在坎城對決！何穗小心機一秒搶走奚夢瑤焦點

2018-05-14 10:51

Bella Hadid透視金幣裙太狂力壓前輩 和男友復合連私服也有熱戀感

2018-05-14 10:49

王思佳意外走光引議 海外女星早解放到「不是話題」了

2018-05-12 16:15

台灣部落客打入國際行銷 莫莉憑什麼辦到？

2018-05-12 12:17

水原希子走紅毯狂轉圈 網批：就差保全沒把她架走

2018-05-10 13:31
看更多

熱門文章

颱風會來嗎？氣象局一張圖分析未來趨勢

2018-06-03 19:36

半夜洗衣真的比較省？ 台電：不適一般家庭

2018-06-03 14:15

颱風襲台？氣象局：還太早

2018-06-03 13:35

快步走可延壽 降低心臟疾病風險

2018-06-03 13:49

影／艾維尼颱風將形成？氣象局：需再觀察

2018-06-03 18:18

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

本周全台有降雨情形！這一兩天有發展颱風的趨勢

2018-06-04 04:56

香蕉產銷失衡無限地獄輪迴 他分析是這三個原因

2018-06-04 10:11

盼解渴！氣象局：成颱有變數 但一定帶來水氣

2018-06-04 09:40

哈士奇做日光浴引爭議 獸醫：拿捏時間很重要

2018-06-03 14:54

Costco靠4個小秘訣 讓顧客越逛買越多

2018-06-04 10:33

低氣壓若成颱是否影響台灣？氣象局：有變數

2018-06-04 08:02

12歲小男孩出書被亞馬遜出版相中 外公很驕傲

2018-06-03 17:50

影／登機前一刻突分娩 醫療服務犬在機場產下8犬

2018-06-03 17:19

今日星座運勢／天蠍 整理辦公室 有利新事物開展

2018-06-04 00:00

專題／山東清晨採玫瑰 飲入千年馥郁芬芳

2018-06-03 19:13

減少貨車國道耗能 擬推未超載免逐一過磅

2018-06-03 12:40

明起各地降雨增 水情稍解渴

2018-06-04 00:17

「10個有8個戒不掉」 醫15年前首發現K他命傷膀胱

2018-06-03 14:25

農委會再駁斥 ：沒有要投7千億元推新南向

2018-06-03 16:11

夏日美人必吃！正宗「楊枝甘露」這裡吃 還有台灣限定

2018-06-03 14:00

影／台灣農民真厲害！科技管理種高品質萵苣

2018-06-04 09:20

影／全球最長壽的貓？英國老貓「石子」過30歲生日

2018-06-03 16:19

長期減重有副作用 恐導致骨質疏鬆

2018-06-03 15:33

「捐好、好捐」鼓勵跑友捐排汗賽衣 目標1年1萬件

2018-06-04 07:46

隱藏版！萊爾富獨賣屏東小農冰「玉米三巷」、小麥麵包

2018-06-03 17:14

為何南海熱帶低壓發展比預測慢 吳德榮告訴你

2018-06-04 09:16

別被愛情沖昏頭 小心恐怖情人就在妳身邊

2018-06-03 13:27

影/國定民俗「西港香」燒王船 清朝官服官帽吸睛

2018-06-04 10:55

脊椎痛到不能走 術後重獲新生

2018-06-03 22:56

天旱缺水 沿海農田龜裂稻作枯萎農民憂損失重

2018-06-03 18:01

近視600度看不到路旁有樹 原來已變成這個病

2018-06-03 11:55

網美急速減重 「長輩」也鬆垮垮

2018-06-03 23:06

日本香川醫療拉力賽 15年來台灣隊首度參賽

2018-06-03 11:50

無照片健保卡換卡之亂 健保署說話了

2018-06-04 10:45

出門注意 中南部空品惡化中

2018-06-03 16:12

百K完賽紀念衣「斷捨離」 新加坡跑友跨海送愛心

2018-06-04 07:43

全台降溫易雨 颱風明天再說

2018-06-03 13:14

願景／蘇仰志：如果能解決社會問題，就會是一門好生意

2018-06-03 12:39

海洋日守護深澳 蓋電廠前新北放流魚苗上萬尾

2018-06-03 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top