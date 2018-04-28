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教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

《我的大叔》演技受好評 IU的「衝刺減肥法」也很驚人

2018-04-28 14:23udn STYLE 記者鄧舜之

IU拍戲前為求能在鏡頭前更完美，還會執行嚴格減肥計畫，讓自己看起來更完美。
IU拍戲前為求能在鏡頭前更完美，還會執行嚴格減肥計畫，讓自己看起來更完美。
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