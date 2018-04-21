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跟貝嫂一樣有天分 6歲小哈潑開始設計衣服！

2018-04-21 14:47udn STYLE 記者鄧舜之

貝克漢家的寶貝女兒小哈潑可謂有著卓越基因，繼承父母的好容貌不說，連媽媽貝嫂的服裝...
貝克漢家的寶貝女兒小哈潑可謂有著卓越基因，繼承父母的好容貌不說，連媽媽貝嫂的服裝設計才華也遺傳到了。
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