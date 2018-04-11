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終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

RIMOWA和Supreme聯名了！這麼潮的行李箱怎能不搶？

2018-04-11 11:57udn STYLE 記者鄧舜之

繼和Fendi、Off-White 之後，行李箱品牌RIMOWA這回宣布和街頭潮...
繼和Fendi、Off-White 之後，行李箱品牌RIMOWA這回宣布和街頭潮牌 Supreme 合作，推出聯名行李箱。
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