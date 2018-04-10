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直播／遭爆料為浙江大學兼職教授 葉俊榮開記者會回應

雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

瑞絲薇斯朋春夏洋裝太好看實穿 勤勞更新到根本網拍賣家

2018-04-10 11:49udn STYLE 記者陳于婷

單純的削肩洋裝未免太無趣，偶爾像瑞絲薇斯朋挑一件領口有波浪花邊設計的洋裝，打造春...
單純的削肩洋裝未免太無趣，偶爾像瑞絲薇斯朋挑一件領口有波浪花邊設計的洋裝，打造春夏浪漫明亮的氣氛，同色蝴蝶結腰帶則讓整體看起來更甜美優雅。
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