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獨／抵制教育部卡管 藍委祭出「七道金牌」

hold住髮型就凍齡！林依晨百變短髮一定要學起來

2018-04-08 11:32Bella儂儂 Bella儂儂

圖／#林依晨@twitter、老男孩＠weibo、Bella儂儂提供
圖／#林依晨@twitter、老男孩＠weibo、Bella儂儂提供
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喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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