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收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

坎達爾珍娜遮臉現身 不想被拍卻變成炫行頭

2018-04-07 09:58udn STYLE 記者鄧舜之

社群名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與她的模特兒閨密們如Gigi ...
社群名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）與她的模特兒閨密們如Gigi Hadid等人相比，大概是最不喜歡被拍的一個。
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喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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