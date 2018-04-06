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現場直播／遭控18條罪名 朴槿惠貪腐案一審宣判

35歲還是少女樣 李佳穎簡直超級發電機

2018-04-06 13:35udn STYLE 記者鄧舜之

女星李佳穎近期傳出與阮經天熱戀中，讓人再度注目這位「笑顏美少女」。
女星李佳穎近期傳出與阮經天熱戀中，讓人再度注目這位「笑顏美少女」。
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喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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