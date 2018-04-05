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你不知道的台灣 衛報列台10大有趣真相

謝沛恩披公主風婚紗超美！但希望自己的婚紗不一樣

2018-04-05 11:31聯合報 杜沛學

謝沛恩在歐銻銻娛樂自製劇「1006的房客」中披婚紗。
謝沛恩在歐銻銻娛樂自製劇「1006的房客」中披婚紗。
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