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「時尚惡魔」安娜溫圖要離開《VOGUE》？雜誌這樣回應

2018-04-04 11:20udn STYLE 記者鄧舜之

美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour），被八卦媒體《Pa...
美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour），被八卦媒體《Page Six》爆料，她將在女兒7月婚禮結束後離開《VOGUE》，引發不小的騷動。
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