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陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

也想穿凱特王妃的婚紗？在H&M用少少錢就買得到！

2018-03-31 13:27udn STYLE 記者鄧舜之

威廉王子和凱特王妃2011年的世紀婚禮，至今仍讓人津津樂道。當時凱特王妃穿的Al...
威廉王子和凱特王妃2011年的世紀婚禮，至今仍讓人津津樂道。當時凱特王妃穿的Alexander Mcqueen婚紗深植人心，帶起長袖婚紗的流行。
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