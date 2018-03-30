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「舒服穿穿」就是我的Style！解析超模劉雯的穿搭

2018-03-30 13:21udn STYLE 記者鄧舜之

超模劉雯的形象率性又自然，穿搭也和她給人的印象一樣自在舒服。不僅私底幾下，她就連...
超模劉雯的形象率性又自然，穿搭也和她給人的印象一樣自在舒服。不僅私底幾下，她就連出席公開場合也經常以寬鬆舒適的打扮亮相，做自己最重要。
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