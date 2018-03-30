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千金名模就是狂！坎達爾珍娜曝光賣場般的「私人大衣櫥」

2018-03-30 12:15udn STYLE 記者陳于婷

時尚事業正在高峰上的名模坎達爾珍娜接下球鞋品牌 Adidas 全球代言人一角，第...
時尚事業正在高峰上的名模坎達爾珍娜接下球鞋品牌 Adidas 全球代言人一角，第二支新廣告選擇在她美國紐約的公寓拍攝，除了大曬不科學的性感長腿，驚人的衣帽間也隨之公開！
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