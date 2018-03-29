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遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸回應：我是被害人

別再臉盲了！教你分辨五位金髮維秘天使

2018-03-29 14:50udn STYLE 記者鄧舜之

現役維多利亞的秘密天使中，有不少金髮模特兒，雖然每個都又美又性感，偶爾卻會讓人有...
現役維多利亞的秘密天使中，有不少金髮模特兒，雖然每個都又美又性感，偶爾卻會讓人有點臉盲，不曉得誰是誰。
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