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評／勞基法工時放寬的「恐怖進行式」

范冰冰駕到！機場時尚怎麼這麼好看啦

2018-03-28 11:53udn STYLE 記者鄧舜之

范冰冰今日將出席在台北101舉辦的LOTUS BY DE BEERS高級珠寶展，...
范冰冰今日將出席在台北101舉辦的LOTUS BY DE BEERS高級珠寶展，昨日已經先搭飛機抵台做準備。她的機場時尚超好看，還放送白皙雙腿，讓人看了又羨慕又嫉妒。
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