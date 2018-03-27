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高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

台灣女孩成為「全球聯名款」時尚紅人莫莉有什麼魔力？

2018-03-27 14:32udn STYLE 記者鄧舜之

美妝品牌Bobbi Brown去年推出「迷戀輕吻唇膏 Crush系列」，廣受好評...
美妝品牌Bobbi Brown去年推出「迷戀輕吻唇膏 Crush系列」，廣受好評。這回品牌從全球選出3位具有影響力的意見領袖，合作推出3款聯名限量色，台灣的時尚紅人莫莉Molly就是這3位其中之一。
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