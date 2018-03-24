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台大人事室認證：管中閔無違法出境及赴陸兼職

Lottie Moss還沒大紅就開始飄嬸味 時尚路到底行不行

2018-03-24 12:26udn STYLE 記者鄧舜之

凱特摩絲（Kate Moss）同父異母的妹妹Lottie Moss，在姊姊的鼓勵...
凱特摩絲（Kate Moss）同父異母的妹妹Lottie Moss，在姊姊的鼓勵和指導下，16歲出道當模特兒。
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