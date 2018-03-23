親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國人在台灣就可入境美國？桃機：別想買免稅商品了

「我只收了1億...」讓李明博落難的國安費貪腐案

淒美火紅到震撼粉絲！迪麗熱巴高級畫報看了不自覺被吸走

2018-03-23 11:18udn STYLE 記者陳于婷

大陸當紅女星迪麗熱巴日前被同行女星爆料出道四年就爆紅原因是因為不斷地工作、從來不...
大陸當紅女星迪麗熱巴日前被同行女星爆料出道四年就爆紅原因是因為不斷地工作、從來不休息，「天天累得跟什麼似的」，而幾乎沒對此公開抱怨過的她，令許多粉絲感到心疼。
分享

【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

Emily Ratajkowski 婚後依舊很開放 拚命放送性感照

2018-03-22 11:55

眨眼鞋部落客Chiara Ferragni生下兒子囉！首張全家福超溫馨

2018-03-21 14:43

許瑋甯短髮好俏麗 但長腿和時尚品味更吸睛呀

2018-03-21 11:36

網美快來學！小嶋陽菜的「床照」每張都接近雜誌水準

2018-03-20 14:03

不管怎樣都很美！看織織、Selina的光芒就知道

2018-03-20 11:45

白衣+牛仔褲普通到不行 席琳娜靠一件Levi's搭出耐看型味

2018-03-19 12:26

體重從53變43！林依晨內在保養養生+減肥法大公開

2018-03-18 11:56

布蕾克萊佛莉沒有造型師！原來時尚穿搭都是她的好品味

2018-03-17 13:45

Gigi Hadid、席琳娜都披厚重毛衣出門 是不是分手覺得冷？

2018-03-16 13:15

瑞絲薇斯朋不只和女兒像姐妹 連穿搭都完美配合！

2018-03-16 12:29

早晚偏涼怎麼穿？蔡依林、Ella示範高CP值正妹行頭

2018-03-15 14:06

王心恬多才多藝又有愛心 你怎能不愛她？

2018-03-15 12:35

曾經如此甜蜜又穩定 Gigi Hadid和贊恩宣告分手

2018-03-14 12:11

楊冪裝扮清新女學生 身材彷彿「頭重腳輕」

2018-03-14 10:54

武井咲和放浪兄弟EXILE主唱 喜迎寶貝女兒！

2018-03-13 16:28

潘妮洛普克魯茲 最近似乎喜歡「回收材質」的禮服？

2018-03-13 12:16

想要潮 現得回家翻翻老爸的衣櫃了

2018-03-13 09:02

妮可基嫚拍新片太犧牲 老到被笑是「卸妝後的她」

2018-03-12 12:56

甩肉必看！「花邊教主」布蕾克萊佛莉甩肉27公斤的4大祕技

2018-03-11 13:06

艾瑪華森新戀情曝光！對象是《歡樂合唱團》男星

2018-03-10 12:45

貝嫂的酷臉看這張就懂原因 還把西裝穿得好柔好瀟灑

2018-03-09 11:55

秀智、李棟旭熱戀中！13歲年齡差又怎樣？

2018-03-09 10:52

擠下迪麗熱巴成為「真人版芭比」 關曉彤有什麼魅力？

2018-03-08 11:29

難怪帥學弟愛她！朴信惠女人味爆發又討喜的訣竅在這

2018-03-08 11:27

艾兒芬妮踢開凱亞葛柏走壓軸 慶功派對變身小辣妹

2018-03-07 11:25

捕獲野生素顏泰勒絲 造型很像男友衣櫃

2018-03-07 11:24

小松菜奈剪超短髮 根本就撞臉水原希子啊！

2018-03-06 12:52

艾瑪華森跑趴狂野又優雅 網友眼尖發現右邊不一樣

2018-03-06 12:51

肉肉女革命已起！Ashley Graham要你看見大號女孩的自信美

2018-03-04 13:14

Raquel／是復古還是炫富？Logo狂潮再起

2018-03-03 11:50

大牌就是任性？坎達爾珍娜這季時裝周離奇消失

2018-03-02 16:00

和布魯克林輪流出槌？克蘿伊玩復古結果整個人「扁」掉了

2018-03-02 15:59

珍妮佛勞倫斯穿美衣色誘敵人 《紅雀》尺度超級大

2018-03-01 14:43

陳意涵熟過頭？變身帥氣小女人還多份華麗感

2018-03-01 14:41

范冰冰的華麗好藝術 粉絲笑「有點像旅行青蛙」

2018-02-28 09:30

Dior東西兩大女郎 Angelababy像夢幻仙女、珍妮佛勞倫斯性感炸了

2018-02-28 09:30

吳克群默認的她！嬌小陳語安真的很會穿

2018-02-27 11:33

席琳娜休閒居家服配得太有型 出門完全不丟臉

2018-02-27 11:31

Emily Ratajkowski閃婚了 全身ZARA婚禮行頭不到六千塊！

2018-02-26 12:33
看更多

熱門文章

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41

猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

今日星座運勢／射手 對愛的渴望高 認識自己好時機

2018-03-23 00:00

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸

2018-03-22 21:24

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛

2018-03-22 12:45

「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海

2018-03-22 18:54

「粉色」常玉 層次豐富 詩人手墨體驗哲思

2018-03-22 23:29

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30

公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27

華航招募實習空服員引爭議 勞動部：實習和工作有差

2018-03-22 17:30

心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍

2018-03-22 15:51

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

米其林不只星星還有樓房 5棟紅房的最高榮耀是...

2018-03-22 15:06

阿里山櫻王滿開了！ 5天內是最佳賞花期

2018-03-22 14:30

父肺氣腫病逝 讓老菸槍哈林「戒」了

2018-03-22 14:24

信義區大戰統一時代當先發 吸引年輕客對準IG世代

2018-03-22 20:00

舒淇訪巴塞爾鐘表展 驚艷寶格麗創紀錄新表

2018-03-22 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top