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Emily Ratajkowski 婚後依舊很開放 拚命放送性感照

2018-03-22 11:55udn STYLE 記者鄧舜之

Emily Ratajkowski向來愛脫敢露，婚後也絲毫沒有要「收起來」的跡象...
Emily Ratajkowski向來愛脫敢露，婚後也絲毫沒有要「收起來」的跡象，持續在Instagram上放送大尺度的性感照片，還表示是迎合老公喜好擺姿勢。
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