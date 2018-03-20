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想打臉郝龍斌 柯文哲自己的臉卻腫了

網美快來學！小嶋陽菜的「床照」每張都接近雜誌水準

2018-03-20 14:03udn STYLE 記者鄧舜之

小嶋陽菜經常飛到美國時尚流行前線如紐約、洛杉磯工作，她不忘放上飯店照片，秀出旅行...
小嶋陽菜經常飛到美國時尚流行前線如紐約、洛杉磯工作，她不忘放上飯店照片，秀出旅行時尚。
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