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布蕾克萊佛莉沒有造型師！原來時尚穿搭都是她的好品味

2018-03-17 13:45udn STYLE 記者鄧舜之

熱愛時尚的布蕾克萊佛莉（Blake Lively），到現在都沒有聘請造型師。也就...
熱愛時尚的布蕾克萊佛莉（Blake Lively），到現在都沒有聘請造型師。也就是說，我們看到她出席公開場合的時尚穿搭，都是由她親自打點的。
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