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Gigi Hadid、席琳娜都披厚重毛衣出門 是不是分手覺得冷？

2018-03-16 13:15udn STYLE 記者鄧舜之

甜心辣模Gigi Hadid和小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），近...
甜心辣模Gigi Hadid和小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），近期皆面臨分手課題。兩人最新的街拍看上去都神采奕奕，沒被情傷打倒。
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