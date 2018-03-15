早晚偏涼怎麼穿？蔡依林、Ella示範高CP值正妹行頭

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2018-03-15 14:06udn STYLE 記者陳于婷

即使春天來到，早晚天氣依然偏涼，這時拿出無論視覺或實際上都不冷不熱的長裙和小夾克...
即使春天來到，早晚天氣依然偏涼，這時拿出無論視覺或實際上都不冷不熱的長裙和小夾克作為一天穿搭再適合不過了。
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