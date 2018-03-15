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王心恬多才多藝又有愛心 你怎能不愛她？

2018-03-15 12:35udn STYLE 記者鄧舜之

姚元浩傳戀上凱渥名模王心恬，雖然女方經紀人否認，不過因為姚元浩情史精彩，使得王心...
姚元浩傳戀上凱渥名模王心恬，雖然女方經紀人否認，不過因為姚元浩情史精彩，使得王心恬這陣子備受矚目。
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