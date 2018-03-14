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楊冪裝扮清新女學生 身材彷彿「頭重腳輕」

2018-03-14 10:54udn STYLE 記者謝舒晴

大陸女星楊冪纖細好身材眾所皆知，近日出席代言公開活動，體態似乎又變得比以前更瘦了...
大陸女星楊冪纖細好身材眾所皆知，近日出席代言公開活動，體態似乎又變得比以前更瘦了，加上令人稱羨的筆直長腿，整個人散發美如天仙的光芒。
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