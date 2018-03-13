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潘妮洛普克魯茲 最近似乎喜歡「回收材質」的禮服？

2018-03-13 12:16udn STYLE 記者鄧舜之

西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）近期為新片《Loving ...
西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）近期為新片《Loving Pablo》宣傳，頻繁亮相。
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