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Raquel／是復古還是炫富？Logo狂潮再起

2018-03-03 11:50udn STYLE 記者鄧舜之

時尚總是不斷輪迴，幾年前LOGO穿在身上還被大家嫌很土，這幾季卻成為最火紅的時尚...
時尚總是不斷輪迴，幾年前LOGO穿在身上還被大家嫌很土，這幾季卻成為最火紅的時尚潮流，各大時尚品牌搶推出印著大大Logo或是品牌名字的衣服。
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