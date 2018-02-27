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繆德生兒女抵達台大醫院 繆將轉台大加護病房

吳克群默認的她！嬌小陳語安真的很會穿

2018-02-27 11:33udn STYLE 記者鄧舜之

38歲的吳克群傳出和25歲的陳語安交往半年，吳克群沒有鬆口承認，但也沒有否認，顯...
38歲的吳克群傳出和25歲的陳語安交往半年，吳克群沒有鬆口承認，但也沒有否認，顯然默認這段關係，也讓陳語安這個名字再度受到矚目。
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