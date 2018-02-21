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達珂塔芬妮首度當導演 戲服讓她好焦慮

2018-02-21 11:39udn STYLE 記者鄧舜之

童星出身的達珂塔芬妮（Dakota Fanning）演了近20年的電影，首度上當...
童星出身的達珂塔芬妮（Dakota Fanning）演了近20年的電影，首度上當導演。她和Miu Miu合作，拍攝11分鐘的微電影《Hello Apartment》。
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