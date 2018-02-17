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市民留言「武漢市長滾」被拘10天 陸網民：在台灣罵總統都沒事

Converse帆布鞋你一定買過 為什麼現在少穿了？

2018-02-17 09:30udn STYLE 記者鄧舜之

Converse的ALL STAR帆布鞋約莫在10多年前紅極一時，從國、高中生到...
Converse的ALL STAR帆布鞋約莫在10多年前紅極一時，從國、高中生到上班族都人腳一雙，當時穿Converse，幾乎等於自願跟大家撞鞋。
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年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

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