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羽絨衣到底醜不醜？設計師們很努力要把它變時尚

2018-02-14 13:59udn STYLE 記者鄧舜之

每回天氣一轉涼，又會出現羽絨衣的論戰。很多人覺得羽絨衣很醜，抵死不穿，也有人認為...
每回天氣一轉涼，又會出現羽絨衣的論戰。很多人覺得羽絨衣很醜，抵死不穿，也有人認為其實沒大家說的那麼難看，關鍵應該在會不會選擇款式，以及搭配功力。
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