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雞年股市站上萬點封關 指數收漲49點攀上年線

媽咪你好棒！貝克漢一家驕傲看貝嫂時裝秀

2018-02-12 11:53udn STYLE 記者鄧舜之

「貝嫂」維多利亞貝克漢在紐約時裝週期間，發表同名品牌Victoria Beckh...
「貝嫂」維多利亞貝克漢在紐約時裝週期間，發表同名品牌Victoria Beckham 2018秋冬女裝，老公和兒女當然從倫敦趕到紐約支持。
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