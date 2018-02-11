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國一少女遭輪流甩巴掌65下 結局令警方傻眼

她們當了姐顏值還是很高！這些保養習慣得從現在開始

2018-02-11 13:07Bella儂儂 Bella儂儂

圖／擷取自侯佩岑、Melody時尚媽咪、楊丞琳、小S FB、Bella儂儂提供
圖／擷取自侯佩岑、Melody時尚媽咪、楊丞琳、小S FB、Bella儂儂提供
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