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找到了！搜尋受困雲翠加拿大夫婦 搜救隊發現一條腿

金正恩妹妹抵仁川 北韓金氏家族戰後訪問南韓第一人

提到時尚圈星二代 怎能漏掉阿諾史瓦辛格24歲帥兒呢？

2018-02-09 12:15udn STYLE 記者鄧舜之

紐約時裝周開跑，為2018秋冬時裝揭開序幕。阿諾史瓦辛格的24歲兒子派翠克史瓦辛...
紐約時裝周開跑，為2018秋冬時裝揭開序幕。阿諾史瓦辛格的24歲兒子派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger）成為率先搶下媒體版面的星二代。
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