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38歲陳怡蓉有少女身材 全靠三餐飲食、睡前500下空中腳踏車

2018-01-27 12:09Beauty美人圈 Beauty美人圈

陳怡蓉有胖過嗎？有的～她過去就有透露自己最胖時期高達56公斤，但現在38歲的她還...
陳怡蓉有胖過嗎？有的～她過去就有透露自己最胖時期高達56公斤，但現在38歲的她還維持4字頭的體重，靠著嚴格控管飲食和運動，完美的模樣完全像個少女，就讓我們來看看她如何辦到的吧！
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