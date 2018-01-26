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蔡總統跟柯市長的作文大賽，真的貼近人民的臺灣價值？

抓到了！凱特王妃偷學梅根馬克爾的穿搭術？

2018-01-26 15:05udn STYLE 記者鄧舜之

凱特王妃以優雅好品味著稱，說是全球最受歡迎的皇室時尚 icon也不為過。
凱特王妃以優雅好品味著稱，說是全球最受歡迎的皇室時尚 icon也不為過。
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