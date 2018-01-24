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「宋宋夫妻」沒同框照樣閃 宋慧喬換新髮型甜笑當可愛女人

2018-01-24 11:19udn STYLE 記者謝舒晴

晉升人夫的宋仲基前些日子剛出席Dior 2018年秋冬男裝周，近日宋慧喬為同品牌...
晉升人夫的宋仲基前些日子剛出席Dior 2018年秋冬男裝周，近日宋慧喬為同品牌春夏高級訂製服秀站台。
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