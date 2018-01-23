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男友心、未來婆婆心一次抓牢！克蘿伊狂穿貝嫂設計的衣服

2018-01-23 12:37udn STYLE 記者鄧舜之

若要說克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）復合布魯克林貝克漢（Brookly...
若要說克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）復合布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）後，穿搭上有什麼變化，最顯著的一個，就是開始經常穿上「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）設計的衣服。
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