親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至
最新版本
，感謝您的配合。
✕
買東西
有設計
售票網
RSS
App
粉絲團
我的新聞
udn family
搜尋
願景
時尚
汽車
NBA台灣
遊戲
國際
鳴人堂
新鮮事
部落格
全部
願景
新聞
經濟日報
噓星聞
時尚
汽車
NBA
遊戲
國際
鳴人堂
新鮮事
部落格
元氣
話題
融媒體
讀書吧
讀小說
知識庫
電子報
基金
房地產
影音
售票網
外貿網
買東西
有設計
有行旅
捷客
聯合文學
聯經出版
世界日報
App
即時
熱門
要聞
娛樂
運動
全球
社會
產經
股市
房市
健康
生活
文教
評論
地方
兩岸
數位
旅遊
閱讀
雜誌
時尚
汽車
購物
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略
udn
/
生活
/
時尚美妝
相關新聞
清純女孩VS.性感女人 秀智回歸歌手身分多變樣貌好驚艷
蔡依林瘦身方法4招公開 早餐、零食要這樣吃才行
L'Oréal新美髮產品 代言人是包頭巾的穆斯林女性
Kim Jones最後一場LV秀 超模凱特摩絲&娜歐蜜坎貝爾霸氣合體
貝嫂穿美美巴黎看秀 貝克漢出「狠招」存在感超越她
席琳娜不聽媽媽的話 演伍迪艾倫新片惹風波
盤點女星們的素顏 究竟「很勵志」還是「招人妒」？
老佛爺欽點！凱亞葛柏努力生產Karl Lagerfeld聯名系列中
艾兒芬妮真的好愛這咖包 有沒有打扮都要拎
H&M童裝印猴子被砸店 種族歧視風波越演越烈
男人換髮型看四大重點 整體顏值升級好把妹
自然到傻站著也時尚！劉雯、何穗示範２種穿搭你也辦得到
越肥越愛還是越愛越肥？胖男友5大好處！
不只有偶像顏值！吳亦凡音樂、NBA和時尚圈都參一腳的本事
《黃金羅盤》小女孩長大了 仙氣女神味破表
坎達爾珍娜走男裝秀 網友為一事怒喊：會有報應！
除了凱特王妃 妳更該認識的三位氣質與打扮都兼備的王妃
李奧納多前女友Nina Agdal 被嫌「身材不夠標準」遭撤封面
全智賢2個月瘦10公斤方法公開！秘訣居然是唇膏、牙套
楊冪保養方法親自教！早餐飲食、泡腳、私藏保養5大招
Gigi Hadid和傳奇超模凱特摩絲合體了！拍Stuart Weitzman廣告也太清新性感
《巧克力冒險工廠》童星沒長歪！變帥氣小鮮肉掀起討論
許路兒逆齡美貌紅到英國還不夠 現在韓國也為她瘋狂
小別勝新婚！布魯克林貝克漢、克蘿伊街頭大放閃
莉莉蘿絲新髮型氣質破表 和朋友海邊戲水超展開不害羞
Bella Hadid穿得像歐吉桑 粉絲都不敢恭維
夏綠蒂小公主好威 剛上學就會時尚女星的同色穿搭
坎達爾珍娜精心打扮去金球獎 網友冷冷回：來幹嘛？
呸姐這次不霸氣！蔡依林粉嫩少女裝幫「屋虎」慶生
瘦大腿、瘦小腹運動 躺著就能做囉！
就算美衣穿不完 Chiara Ferragni仍鍾情重複穿搭
Hani親授化妝4秘訣 原來顏色很重要啊
18歲就當上宋慧喬接班人 金裕貞到底如何養出無瑕美肌啦！
珍妮佛&艾瑪史東跩登時尚封面見證友情 其他大明星也變新奇了！
新年閃光彈再一發！《鴻孕當頭》艾倫佩姬閃婚22歲女友
和蔡依林有志一同！「神力女超人」蓋兒加朵將糖果色穿出霸氣
終於不是厭世臉 GD緋聞女友李珠妍是清新「臉讚」
打擊職場性別暴力 你叫得出名字的A咖女星都來響應！
艾兒芬妮變心了嗎？竟穿這樣趴趴走
40歲依然飄著仙氣！快學孫瑩瑩的美麗小心機
用LINE傳送
+
分享
分享
留言
列印
A-
A+
2018-01-21 14:09
Bella儂儂 Bella儂儂
延伸閱讀
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望
分享
分享
留言
列印
A-
A+
清純女孩VS.性感女人 秀智回歸歌手身分多變樣貌好驚艷
蔡依林瘦身方法4招公開 早餐、零食要這樣吃才行
相關新聞
清純女孩VS.性感女人 秀智回歸歌手身分多變樣貌好驚艷
2018-01-21 14:10
蔡依林瘦身方法4招公開 早餐、零食要這樣吃才行
2018-01-20 13:25
L'Oréal新美髮產品 代言人是包頭巾的穆斯林女性
2018-01-20 12:36
Kim Jones最後一場LV秀 超模凱特摩絲&娜歐蜜坎貝爾霸氣合體
2018-01-19 13:21
貝嫂穿美美巴黎看秀 貝克漢出「狠招」存在感超越她
2018-01-18 11:39
席琳娜不聽媽媽的話 演伍迪艾倫新片惹風波
2018-01-18 11:37
盤點女星們的素顏 究竟「很勵志」還是「招人妒」？
2018-01-17 13:16
老佛爺欽點！凱亞葛柏努力生產Karl Lagerfeld聯名系列中
2018-01-17 13:14
艾兒芬妮真的好愛這咖包 有沒有打扮都要拎
2018-01-16 16:51
H&M童裝印猴子被砸店 種族歧視風波越演越烈
2018-01-16 16:47
男人換髮型看四大重點 整體顏值升級好把妹
2018-01-15 15:35
自然到傻站著也時尚！劉雯、何穗示範２種穿搭你也辦得到
2018-01-15 15:32
越肥越愛還是越愛越肥？胖男友5大好處！
2018-01-15 15:31
不只有偶像顏值！吳亦凡音樂、NBA和時尚圈都參一腳的本事
2018-01-15 15:30
《黃金羅盤》小女孩長大了 仙氣女神味破表
2018-01-15 15:29
坎達爾珍娜走男裝秀 網友為一事怒喊：會有報應！
2018-01-15 15:27
除了凱特王妃 妳更該認識的三位氣質與打扮都兼備的王妃
2018-01-14 11:41
李奧納多前女友Nina Agdal 被嫌「身材不夠標準」遭撤封面
2018-01-13 16:03
全智賢2個月瘦10公斤方法公開！秘訣居然是唇膏、牙套
2018-01-13 13:54
楊冪保養方法親自教！早餐飲食、泡腳、私藏保養5大招
2018-01-13 13:03
Gigi Hadid和傳奇超模凱特摩絲合體了！拍Stuart Weitzman廣告也太清新性感
2018-01-12 13:43
《巧克力冒險工廠》童星沒長歪！變帥氣小鮮肉掀起討論
2018-01-11 10:46
許路兒逆齡美貌紅到英國還不夠 現在韓國也為她瘋狂
2018-01-11 10:44
小別勝新婚！布魯克林貝克漢、克蘿伊街頭大放閃
2018-01-10 11:25
莉莉蘿絲新髮型氣質破表 和朋友海邊戲水超展開不害羞
2018-01-10 11:24
Bella Hadid穿得像歐吉桑 粉絲都不敢恭維
2018-01-09 11:39
夏綠蒂小公主好威 剛上學就會時尚女星的同色穿搭
2018-01-09 11:36
坎達爾珍娜精心打扮去金球獎 網友冷冷回：來幹嘛？
2018-01-08 11:29
呸姐這次不霸氣！蔡依林粉嫩少女裝幫「屋虎」慶生
2018-01-08 11:27
瘦大腿、瘦小腹運動 躺著就能做囉！
2018-01-06 17:59
就算美衣穿不完 Chiara Ferragni仍鍾情重複穿搭
2018-01-06 15:53
Hani親授化妝4秘訣 原來顏色很重要啊
2018-01-06 11:29
18歲就當上宋慧喬接班人 金裕貞到底如何養出無瑕美肌啦！
2018-01-05 13:40
珍妮佛&艾瑪史東跩登時尚封面見證友情 其他大明星也變新奇了！
2018-01-05 13:38
新年閃光彈再一發！《鴻孕當頭》艾倫佩姬閃婚22歲女友
2018-01-04 11:25
和蔡依林有志一同！「神力女超人」蓋兒加朵將糖果色穿出霸氣
2018-01-04 11:24
終於不是厭世臉 GD緋聞女友李珠妍是清新「臉讚」
2018-01-03 17:34
打擊職場性別暴力 你叫得出名字的A咖女星都來響應！
2018-01-02 17:14
艾兒芬妮變心了嗎？竟穿這樣趴趴走
2018-01-02 17:13
看更多
熱門文章
嚇！蘇花改規定超多 入口指示牌竟高聳一整面
2018-01-21 21:08
台鐵列車卡在樹林車站 影響旅客7000人
2018-01-21 10:41
喝熱飲也會致癌？不是飲料有問題 重點是因為…
2018-01-21 09:01
14隻緝毒犬幼犬 等待你愛心寄養
2018-01-21 13:22
影／鋒面深夜報到 東北季風影響整周
2018-01-21 18:14
白天回暖轉晴 入夜變濕冷
2018-01-21 04:59
影響1.3萬人！台鐵電車線斷落事故 12時45分全線搶通
2018-01-21 13:10
台鐵樹林、桃園間雙向不通 旅客怨：哪裡搭接駁車啊？
2018-01-21 11:49
明晚變天！ 全台將是濕冷天氣
2018-01-21 17:32
愈到過年愈搶手 東石3公斤大白鯧今賣5800元
2018-01-21 15:15
台鐵樹林山佳電車線掉落 列車延誤中
2018-01-21 09:35
台鐵預估還要半小時才搶通 影響旅客上看1.2萬人
2018-01-21 12:33
22日起整週濕冷 北台灣低溫探14度
2018-01-21 10:04
桃捷招募新員工 錄取率不到3%
2018-01-21 15:26
台鐵電車線斷 樹林山佳鶯歌東西線不通
2018-01-21 09:22
快加油 油價明天起調漲
2018-01-21 13:54
影／你也有嗎？八成國人患牙周病
2018-01-21 14:04
唐綺陽本週星座：魔羯有貴人運 天秤有機會遇菁英型桃花
2018-01-22 00:00
納達爾戴幸運表助陣 有望問鼎澳網冠軍
2018-01-21 11:02
台鐵樹林到鶯歌雙向不通 等接駁人龍排超長
2018-01-21 12:15
手機怎麼拿都傷身 醫師建議少用最好
2018-01-21 12:30
40歲依然飄著仙氣！快學孫瑩瑩的美麗小心機
2018-01-21 14:09
群眾募資平台夯 小心「延遲出貨」糾紛
2018-01-21 10:03
宋仲基撇宋慧喬 捧場Dior男裝大秀
2018-01-21 13:22
清純女孩VS.性感女人 秀智回歸歌手身分多變樣貌好驚艷
2018-01-21 14:10
天鵝爸爸守護43年！和天鵝關係比女兒還緊密
2018-01-21 07:57
緝毒幼犬寄養條件嚴 家中沒庭院可選種犬
2018-01-21 13:31
吃太營養助癌生長？專家：沒有科學依據
2018-01-21 14:28
網紅級甜點！晶華攜手小鹿家 快閃推「草莓可頌」
2018-01-21 14:01
台鐵山佳站電車線斷落 估午後搶通西正線
2018-01-21 12:05
今日星座運勢／金牛 適合沉澱思考 放鬆有助事業運
2018-01-22 00:00
台中長照C據點服務中斷？ 衛福部澄清
2018-01-21 16:54
肝臟能再生 碰到B、C肝也沒轍
2018-01-21 13:31
七年級生研發吸水口罩 愛心「罩」顧病患尊嚴
2018-01-21 20:24
夢幻底妝新品 打造掐得出水的自然妝感
2018-01-21 14:39
台鐵電車線斷落 已影響約7000人
2018-01-21 10:51
群眾募資夯還可做公益 有愛鐵粉深藏在網路裡
2018-01-21 09:54
「天然」保健食品多加工 專家：新鮮蔬果最營養
2018-01-21 14:25
影／本周國內汽油漲1角 柴油價格不調整
2018-01-21 13:33
跨入計時碼表領域 讓你荷包不失血
2018-01-21 11:02
看更多
商品推薦
贊助廣告
商品推薦
留言
2941866
2
命理好好玩
姓名 :
性別 :
男
女
國曆生日 :
年
月
日
生辰時間
送出
訂閱電子報
家庭鮮活報
網路好康快遞
生活高手電子報
占星饗宴
旅遊玩家電子報
馬上訂閱
關注 udn
udn facebook
加入 udn line
網群與速覽
新聞頻道
即時
要聞
社會
地方
兩岸
全球
評論
產經
股市
運動
數位
娛樂
生活
文教
旅遊
閱讀
雜誌
時事
評論
轉角國際
鳴人堂
相對論
排行
最新
熱門
分享
健康元氣
疾病查詢
健康話題
健康百科
癌症防治
運動養生
瘦身醫美
理財
股市
觀點
基金
房地產
樂透
發票
外貿網
NBA台灣
比分
賽程
影音
新聞
球評
圖輯
戰績
數據
噓星聞
最新文章
熱門星聞
噓短片
追星行程
車訊
國內車訊
國際車訊
試駕精選
品牌故事
DIY&配件
style
時尚名人
流行穿搭
美妝保養
珠寶鐘錶
品味生活
兩性愛情
影音、社群
聯合影音網
udn Line 好友
部落格
數位閱讀
電子報
電子報紙
電子書
電子雜誌
知識庫
新聞全文
原版報紙
新聞圖庫
願景影音庫
新聞授權
加值服務
udn 買東西
行動網
活動特區
刊登網站廣告
︱
網站總覽
︱
FAQ
‧
客服
︱
新聞授權
︱
服務條款
‧
著作權
‧
隱私權聲明
︱
聯合報系
︱
訂報紙
︱
關於我們
︱
招募夥伴
聯合線上公司 著作權所有 © udn.com All Rights Reserved.
Top
今日新聞
生活資訊
元氣網
NBA台灣
噓!星聞
願景工程
發燒車訊
udnSTYLE
鳴人堂
轉角國際
遊戲角落
時事話題
經濟日報網
影音網
Oops!新鮮事
udn 部落格
基金
房市
我的新聞
udn APP
網站總覽
服務條款
刊登網站廣告
留言