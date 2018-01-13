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終於回暖！明全台可達20度 西半部日夜溫差大

全智賢2個月瘦10公斤方法公開！秘訣居然是唇膏、牙套

2018-01-13 13:54Beauty美人圈 Beauty美人圈

最美女神媽咪之一「全智賢」的經紀公司在前幾天向外公布全智賢第二胎依舊是個男寶寶，...
最美女神媽咪之一「全智賢」的經紀公司在前幾天向外公布全智賢第二胎依舊是個男寶寶，而預產期在明年一月份，目前身體狀況很健康，暫時都在家裡休息。
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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