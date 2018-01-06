親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

瘦大腿、瘦小腹運動 躺著就能做囉！

2018-01-06 17:59Beauty美人圈 Beauty美人圈

圖／隋棠臉書官方粉絲團；王心凌臉書官方粉絲團，Beauty美人圈提供
圖／隋棠臉書官方粉絲團；王心凌臉書官方粉絲團，Beauty美人圈提供
分享

相關新聞

就算美衣穿不完 Chiara Ferragni仍鍾情重複穿搭

2018-01-06 15:53

Hani親授化妝4秘訣 原來顏色很重要啊

2018-01-06 11:29

18歲就當上宋慧喬接班人 金裕貞到底如何養出無瑕美肌啦！

2018-01-05 13:40

珍妮佛&艾瑪史東跩登時尚封面見證友情 其他大明星也變新奇了！

2018-01-05 13:38

新年閃光彈再一發！《鴻孕當頭》艾倫佩姬閃婚22歲女友

2018-01-04 11:25

和蔡依林有志一同！「神力女超人」蓋兒加朵將糖果色穿出霸氣

2018-01-04 11:24

終於不是厭世臉 GD緋聞女友李珠妍是清新「臉讚」

2018-01-03 17:34

打擊職場性別暴力 你叫得出名字的A咖女星都來響應！

2018-01-02 17:14

艾兒芬妮變心了嗎？竟穿這樣趴趴走

2018-01-02 17:13

張孝全和桂綸鎂談戀愛 結果只想認真把握當下

2018-01-01 09:30

女孩秋冬三大髮型精選 來點活潑又文青的韓系復古感吧！

2018-01-01 09:30

為什麼凱特王妃拍照總是特別上相？原來只要掌握這個小秘訣

2017-12-31 12:41

天冷就需要一條圍巾 三種方法讓妳找到不同的圍巾搭配

2017-12-31 12:39

《歌喉讚》海莉史坦菲德 靠一件小禮服變美又性感

2017-12-30 14:58

冬天熱飲有這兩大地雷 這樣喝才能溫暖又不發胖

2017-12-30 14:56

百大最美臉蛋怎麼沒有她啦！TWICE Mina人美心更美

2017-12-29 12:34

從維秘退休也沒偷懶！超模AA渡假狂曬小孩和時尚穿搭

2017-12-29 12:32

Miss A可愛擔當到最美臉蛋 秀智時尚進化史

2017-12-28 12:54

莉莉蘿絲弟也厭世還有「老爸神韻」 姊弟倆沒星二代架子

2017-12-28 12:53

剛爆熱戀就要嫁？達珂塔強森婚紗已經穿上身

2017-12-27 15:28

鬼怪大叔到萌系男友 孔劉舒壓方法跟女人好像

2017-12-27 15:27

演活《與神同行》香菇頭陰間使者 金香起私下是討喜美少女

2017-12-26 12:20

聖誕跟情人還是家人過？暖心珍妮佛勞倫斯每年這樣過節

2017-12-26 12:18

Suki Waterhouse「紅到發紫」 最近品味有點特殊啊

2017-12-25 11:18

性感美艷甩一邊 Gigi&Bella姐妹花親民豪邁看球賽

2017-12-25 11:17

亞洲時裝展精選 十大你必須關注的時裝品牌

2017-12-24 11:43

男女通殺的性感妝容！蓋兒加朵的3大美妝訣竅

2017-12-24 11:42

打破性別藩籬 這些美麗機師成為IG紅人

2017-12-23 15:10

坂口健太郎代表！「無印良品系男友」五大特質

2017-12-23 15:07

梅根馬克爾的非裔血統 居然被其他皇室成員歧視？

2017-12-22 12:47

迪士尼真人版+1《胡桃鉗與奇幻四國》主角是暮光之城女兒

2017-12-22 12:46

各家名模動感亮相！Bella Hadid好像女版雷神索爾

2017-12-21 13:26

女版《瞞天過海》預告好精彩 還要等到明年太虐了！

2017-12-21 13:25

妹妹是上輩子的情人！小哈潑親手做的比薩有夠暖心

2017-12-20 12:00

達珂塔強森、酷玩主唱 首度一起秀情侶時尚品味

2017-12-20 11:59

「乃木坂46之顏」白石麻衣 日本女生都想變成她！

2017-12-19 12:12

威廉凱特全家福聖誕卡 喬治小王子「按捺不住」被拍了

2017-12-19 12:09

史特龍溫馨同框兩女兒 老二西斯汀時尚氣質搶鋒頭

2017-12-18 11:48

宛若從油畫中走出 來認識少女模特兒Lily Nova

2017-12-18 11:46
看更多

熱門文章

雨襲北台！週一起氣溫溜滑梯 最低下探7度

2018-01-06 20:04

郵局外包工夜班昏倒往生 卻可能領不到津貼

2018-01-06 09:58

殺破狼周運勢／金牛戀情如履薄冰 巨蟹職場上恐傳八卦

2018-01-07 00:00

鄭明典：南部不是不會冷 只是時候未到

2018-01-06 07:56

吳德榮：明天中部以北雨勢加大 下周氣溫驟降

2018-01-06 06:45

直播拍賣食品好便宜？小心誤觸食安地雷

2018-01-06 20:11

羅馬拼音能快速學習各國語言 她出書教撇步

2018-01-06 06:55

教育部預告廢止青年中心 救國團：有可續經營之依據

2018-01-06 14:15

周潤發也愛！連3年米其林肯定　香港「佳佳甜品」來台

2018-01-06 15:09

香蕉是好水果，但減肥的人該不該吃？

2018-01-06 17:31

今低溫16度 下周寒流低溫下探8度

2018-01-06 05:14

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

北北基宜大雨特報！全台各地局部短暫雨

2018-01-06 15:46

親近文字 張大春連結人生經驗說文解字

2018-01-06 19:19

健康的人未必要檢測基因 醫師建議這群人才須考慮

2018-01-06 19:44

彰縣文史界搶救 鹿港龍舟賽始祖船只有龍頭完整

2018-01-06 21:56

午後大雨特報 明天氣溫再降

2018-01-06 15:24

市售鴨血產品多為混血？你不能不知的鴨血製作真相

2018-01-06 08:00

新竹水情不佳 水利署：鋒面來臨將施作「人工增雨」

2018-01-06 06:15

冷空氣將至 鄭明典：影響時間長

2018-01-06 10:07

過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51

今明兩天全台有雨 下周一起氣溫溜滑梯

2018-01-06 10:24

166公尺佛彩像 桃園巨蛋亮相

2018-01-06 13:21

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

社會變老！銀髮商機湧現 全聯夯商品成人尿布榜上有名

2018-01-06 10:31

上課玩ＶＲ、真人大富翁 金甌多元課程比創意　

2018-01-06 22:55

基隆北海岸及大台北山區大雨特報！明天鋒面接近

2018-01-06 11:46

下周寒流到 2018首場雪？

2018-01-06 13:19

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

今日星座運勢／金牛 多接觸大自然 社交與學習運佳

2018-01-07 00:00

丼飯大賞／初冬暖心 就是這味

2018-01-06 13:26

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19

影／去過日本鳥羽嗎？冬天也看得到海女表演

2018-01-06 13:15

台大癌醫中心 初期地區醫院層級起跑

2018-01-06 12:24

名店美食／牛排教父再出招 和牛三重奏 各自精彩

2018-01-06 13:17

時尚風味／日法牽手 混搭驚喜

2018-01-06 13:21

冷吱吱！ 周一起氣溫溜滑梯 下探7度

2018-01-06 23:54

手機殼、悠遊卡也成時尚小配件 大理石紋好吸睛

2018-01-06 13:49

民憂換藥影響藥效 健保署初檢8類過關

2018-01-06 13:21

親手布置 打造暖呼呼的家

2018-01-06 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top