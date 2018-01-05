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暴風雪襲紐約！4187架航班停飛 大批旅客滯留機場

18歲就當上宋慧喬接班人 金裕貞到底如何養出無暇美肌啦！

2018-01-05 13:40udn STYLE 記者鄧舜之

金裕貞除在戲劇表現備受肯定，近看幾近零毛孔的雪白肌膚、招牌Q彈櫻桃小嘴，都讓人稱...
金裕貞除在戲劇表現備受肯定，近看幾近零毛孔的雪白肌膚、招牌Q彈櫻桃小嘴，都讓人稱羨，也難怪蘭芝會相中年僅18歲的她接下喬妹的位置。
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