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影／美麗華跨年煙火餘燼掉落人群 民眾：砸到小孩手上氣球

女孩秋冬三大髮型精選 來點活潑又文青的韓系復古感吧！

2018-01-01 09:30HairMap 美髮地圖 HairMap 美髮地圖

近日來日韓刮起一股復古旋風，這種活潑又文青的韻味，近年來廣受女孩們喜愛。今天就讓...
近日來日韓刮起一股復古旋風，這種活潑又文青的韻味，近年來廣受女孩們喜愛。今天就讓我們來介紹帶復古元素的三種造型，想改變風格的女孩別錯過啦。
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