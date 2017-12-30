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《歌喉讚》海莉史坦菲德 靠一件小禮服變美又性感

2017-12-30 14:58udn STYLE 記者鄧舜之

出席《歌喉讚3》首映會時，海莉史坦菲德以異材質拼接的黑色小禮服登場。
出席《歌喉讚3》首映會時，海莉史坦菲德以異材質拼接的黑色小禮服登場。
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