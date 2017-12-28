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用過都說讚！洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

Miss A可愛擔當到最美臉蛋 秀智時尚進化史

2017-12-28 12:54udn STYLE 記者鄧舜之

韓國女團Miss A不敵七年魔咒，近日宣布解散。
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