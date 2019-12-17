關鍵2020 握有「穩健現金流」將成決勝點

年終將近，不少人已開始展望2020年的投資標的物，美股、高收益債券等投資項目為不少民眾所觀望，也有民眾選擇波動低的投資方式，如債券基金、房地產，當中更有一群人是組合不同的投資商品，來面對關鍵2020！

國際2大事件趨緩 全球經濟復甦有望近年全球受到「美中貿易戰」與「英國脫歐」紛擾，令許多投資人望之卻步，但近期兩大事件皆已有譜。美中貿易戰雖尚未落幕，但調停已達成初步同意，美方新一輪的關稅清單將暫緩；剛結束大選的英國，新任首相Boris Johnson確立了上任後的首要任務－「明年一月底脫歐」。兩大事件釐清，擺脫投資疑雲，對2019經濟的起伏不定將可望止血。

多元資產配置成為避險利器多元資產配置成近年趨勢，在於國際間太多的不確定因素：僅押注在「單一」國家或產業上，這個做法會造成「集中風險」。而原因在於投資人無法掌控實際狀況，更無法持續地長期投資。因此多元資產配置的配套方案，投資人可以規劃更全面性的資產方式，同時納入高和低波動性的資產，以兼顧穩定性和成長潛力。

多元資產配置外 「仍要保留」固定收益工具有些投資者認為「多元資產配置+經濟前景佳」已高枕無憂，但仍沒有人可以預期這一檔景氣能走多久？美中貿易戰是否會再戰？因此英商首都房產集團以多年協助顧客海外資產配置經驗來建議投資者，排除多元資產配置外，握有固定的現金流將會是最明智的投資選擇，而最佳固定收益工具就如房地產，不僅可增加收益來源，資產又與股債低相關。

海外投資熱烈 國家/房仲要慎選房地產又以海外置產最熱門， 近期東南亞受投資客青睞，該不該跟風搶進呢？英商首都房產集團執行長Angie Chang對此提出3大守則：「 1. 選擇穩健投資環境 2. 法務稅制要釐清 3. 不盲目追求投報率。」儘管有些房產投報數字可以非常漂亮，而英國相對能提供的，就是「穩健」，其政經體制穩健、稅制健全，房地交易透明指數最高，穩健投資在這個變化快速的社會中反而是投資人的最高信仰。

而房仲則是要挑選「有信用會履約」，英商首都房產集團在英國與台灣握有不動產執業執照，提供倫敦私人辦公室服務，房產、移民或教育皆有最專業的團隊，出自英國品牌，卻能提供最貼近台灣人的服務；我們也定期舉辦說明會，歡迎投資者和對英國有興趣的民眾一同參與。更多投資新訊與說明會可以上 https://www.wedooverseas.com 。

12/13、12/14〈倫敦富人區尊榮豪宅展會〉圓滿落幕，不少投資人受英國穩健房市吸引，特地前來聆聽倫敦優質學區宅King’s Road Park。 圖／五都海外置業 提供 分享 facebook