房價跌三年租金卻連漲38個月 專家點出背後真相

2018-03-14 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 根據行政院主計總處最新統計資料顯示，今年1月消費者物價指數（CPI）年増率達到2.19％，創下13個月以來的新高紀錄，其中居住類的租金指數達到101.36％，比前一個月上升0.02個百分點，這已是租金指數連續第38個月的上漲。

吉家網不動產董事長李同榮表示，一般認為房價和租金連動，房價上漲，租金跟著漲，但實際情況卻是，房價已連跌三年，租金卻是連漲三年。

李同榮認為，不少人解讀是物價上漲因素使然，但物價上漲是最近一年較明顯跡象，並不是構成租金連三年上漲的主要因素。真正的原因是大批有購屋需求的民眾，預期房價下跌，該買不買，暫時轉買為租，導致房市買賣交易冷清，租賃市場卻供不應求，租金因此水漲船高。

李同榮指出，在房價下跌三年內，大台北已積壓了6萬至7萬的觀望買盤，這些買盤有些暫與父母同住，有些急迫性買盤，例如新婚族丶小孩增加的小家庭，就先暫時轉買為租，造成房價連跌三年房租卻連漲三年的奇特現象。

這股遞延買盤因近來房價止跌、物價上漲因素開始進場，這是最近大台北地區低價支撐甚至反彈的主因。台北市一年正常剛性需求，首購加換屋，應為3.6萬到4萬戶之間，去年只有2.3萬戶，可預見觀望買盤大舉進場後，交易量將會大反彈。

李同榮表示，近年租金指數的上漲趨勢使得租賃民眾居住成本増加，加上通膨趨勢越來越嚴重，這些因素將刺激民眾買房意願，有利於房市止跌與景氣走穩。